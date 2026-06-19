Cemil Tugay CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Cemil Tugay CHP'den İstifa Etti

19.06.2026 09:01
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

1) İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisi CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay, "Değerli İzmirli hemşerilerim ve kamuoyumuzun bilgilerine, Cumhuriyet Halk Partimizin maruz kaldığı 'Mutlak Butlan' kararı ve takip eden süreçte yaşananlar herkesin malumudur. Bu sürecin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve Cumhuriyetimizi kurmuş olan partimizde büyük zararlara yol açtığını görüyor ve anlıyorum. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir. Dün, bir grup il başkanı ile birlikte İzmir İl başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştırö ifadelerini kullandı.

Partinin olağanüstü kurultay kararı alması için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade eden Cemil Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Partimizin üyelerinden ve seçmeninden gelen siyasi iradenin hoyratça gözardı edilmesi, gelecek günlerde alınacak benzer kararların habercisi niteliğindedir. Ardı ardına alınan bu kararların olağan görülmesi ve kabul edilmesi mümkün değildir. Bu şartlar altında çıplak gerçeklerle yüzleşmemizin artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Partimizin normal demokratik yönetim ortamına en kısa zamanda kavuşması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar elbette vardır. Bugüne kadar ki tavrımla, söylemlerimle ve olağanüstü kurultay için imzamı vererek bu sürece elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Ancak anlıyor ve görüyorum ki iyiniyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek, bunun yanında pek çok parti üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde hedef yapılmaya devam edilecektir. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak, halkımızın hakları ve refahı için çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yaşamım boyunca bu mücadelenin bir parçası olmaya devam edeceğim. Ancak 'Mutlak Butlan CHP'si' bu mücadelenin çatısı değildir. Bu kanaat ve düşüncelerle, büyük bir üzüntüyle ve bir gün geri dönebilme umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize ve halkımıza tüm gücümle hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla bilgilerinize sunarım."

İSTİFALAR SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıklamasının ardından Başkan Vekili Levent Yıldır, CHP Meclis Üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak'ın da CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Cemil Tugay, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Cemil Tugay CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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