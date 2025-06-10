Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi - Son Dakika
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Politika

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

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Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
10.06.2025 14:47  Güncelleme: 14:54
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Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun alana girişi sırasında bir grup tarafından alkışlanması dikkat çekti.

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek'in vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU ALANA ALKIŞLARLA GİRDİ

Cenaze törenine katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kılıçdaroğlu'nun tören alanına alkışlarla girmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

ÖZEL İLE YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yan yana saf tuttu. İkili arasında, özellikle 2023'teki CHP kurultayı sonrası ortaya çıkan liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek'in vefat haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek, Politika, Manisa, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Politika Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oooo:
    Sizin politikanız hırsınız batsın Adam vefat etmiş Gelmişsin 70 bilmem kaç yaşına 1 saat normal vatandaş olmayı başaramıyorsunuz 29 9 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    CHP'li değilim ama gerçekten Kılıçdaroğlu'na ihanet edildi ihaneti eden özgür özel ve İmamoğlu ne olursa olsun Kılıçdaroğlu sayesinde makam sahibi oldunuz ama ihanetin sonu Yok hepiniz sonu hüsrana uğrandi kemal Kılıçdaroğlunun tek Bir çivisi Yok vallahi helal bir adamdır saygılar sunarım kemal beye 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Pektaş:
    bir grup hala anlamamis cenazeye gidildi opera salonuna giriş yapmıyor alkisliyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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