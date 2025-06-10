Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek'in vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU ALANA ALKIŞLARLA GİRDİ

Cenaze törenine katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kılıçdaroğlu'nun tören alanına alkışlarla girmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

ÖZEL İLE YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yan yana saf tuttu. İkili arasında, özellikle 2023'teki CHP kurultayı sonrası ortaya çıkan liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek'in vefat haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.