Cenevre'de İran-İsrail Çatışması için Diplomatik Görüşme - Son Dakika
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Politika

Cenevre'de İran-İsrail Çatışması için Diplomatik Görüşme

20.06.2025 19:05
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Avrupa'dan üst düzey yetkililer, Cenevre'de İran ile İsrail arasındaki çatışmaya çözüm aradı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un da aralarında bulunduğu Avrupa'dan üst düzey yetkililer, İran ile İsrail arasındaki çatışmaya diplomatik çözüm arayışı için İsviçre'nin Cenevre kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

İsviçre'de İran ile Batılı üst düzey yetkililer arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, İran ile İsrail arasındaki savaşın başlamasından bir hafta sonra Tahran ile Batı arasındaki ilk yüz yüze temas için İsviçre'nin Cenevre kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Toplantıda Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için çıkış yolları aranması bekleniyor

ABD'de Barack Obama'nın başkanlığı döneminde 2015 yılında İran ile bir nükleer uzlaşı sağlanmasında arabuluculuk yapan Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, İran'ın nükleer programına ilişkin endişeler, İsrail ve İran arasında devam eden çatışma ve bu çatışmaya ABD'nin de dahil olma ihtimalinin konuşulduğu bir dönemde, gerginliğin azaltılması yönündeki uluslararası çabalar çerçevesinde gerçekleşti.

İsrail ile İran arasındaki çatışmanın durdurulması ve Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi amaçlı diplomatik çabaların başlangıcını temsil eden toplantı çerçevesinde İran ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması ve Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için çıkış yolları aranması bekleniyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cenevre'de İran-İsrail Çatışması için Diplomatik Görüşme - Son Dakika

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