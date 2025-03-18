Cenevre\'de Kıbrıs Konferansı

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM'nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerinin katılımıyla Kıbrıs konulu gayriresmi 5+1 Toplantısı düzenlendi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı gerçekleştirildi. BM Cenevre Ofisinde düzenlenen konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty katıldı. Konferansta, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ileriye dönük yol haritası belirlenmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuluyor.

Toplantının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, basın toplantısı düzenleyecek. - LEFKOŞA