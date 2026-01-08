Çameli\'ne çağ atlatan Başkan Arslan\'a \'Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı\' ödülü verildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde gerçekleştirdiği vizyon projeler ve yerel kalkınma hamleleriyle adından söz ettiren Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a "2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" ödülü törenle takdim edildi.

Çameli ilçesini dünyanın 306'ncı, Türkiye'nin ise 27'nci Sakin Şehri (Cittaslow) yapan ve hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Belediye Başkanımız Cengiz Arslan, Ege Gazeteciler Federasyonu üyeleri tarafından "2025 Yılının En Başarılı İlçe Belediye Başkanı" seçildi.

Belediye Başkanımız Cengiz Arslan'a layık görülen ödül, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenen törende takdim edildi.

Başkan Arslan, ödülünü 07 Ocak 2026 Çarşamba günü Muğla'da düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı.

Ege Bölgesi'ndeki gazetecilerin değerlendirmeleri sonucu bu anlamlı ödüle layık görülen Cengiz Arslan için ödül töreni, Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan törene basın mensupları, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül takdiminin ardından bir açıklama yapan Başkan Cengiz Arslan, başarının bir ekip işi olduğunu vurguladı. Arslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Ege Gazeteciler Federasyonu'nun şahsımıza göstermiş oldukları incelikten dolayı teşekkür ediyoruz. Bu ödülü Cengiz Arslan olarak alıyorum ama yapılan tüm çalışmalar Çameli ve Denizli içindir. Mesai arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla birlikte başardık. Bu ödülü Çameli ilçemize adıyorum."

Çameli'nin tanıtımı için büyük hedefleri olduğunu belirten Arslan, ilçenin "Cittaslow" Sakin Şehir ünvanına dikkat çekti. Denizli'nin tek sakin şehri olduklarını hatırlatan Başkan Arslan, ilçeyi dünya markası yapma yolunda ilerlediklerini belirtti: Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve doğa sporları etkinlikleriyle Çameli'nin adını dünyaya duyurduklarını ifade etti.2026 yılında da uluslararası etkinliklere hız kesmeden devam edeceklerini ve Çameli ismini küresel ölçekte markalaştıracaklarını müjdeledi.

Başkan Arslan, açıklamasını "Bizi bu ödüle layık gören cemiyetimize şükranlarımı sunuyorum," sözleriyle tamamladı. - DENİZLİ