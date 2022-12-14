Almanya'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, yargılanan İmamoğlu'na telefondan destek verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK'ya üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Davanın bugün görülen karar duruşmasında savcı bir kez daha İmamoğlu için hapis ve siyasi yasak talebinde bulundu.
İmamoğlu'nun davanın ertelenmesinin ardından CHP'lileri ve destekçilerini Saraçhane'deki İBB Binası önüne çağırmasının ardından bir takım ziyaretler için Almanya'ya giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na telefon açtı.
Elde edilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki telefon görüşmesinin 15 dakika sürdüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu, dava nedeniyle İmamoğlu'na desteklerini iletti.
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