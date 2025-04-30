Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı

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İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Kaya, "Belediyeden hiçbir şekilde menfaat sağlamadım, belediyede aracı olup iş bağlamadım. Dostlarımıza yardım etmek için birkaç mesaj atmış olabilirim" dedi.

30.04.2025 14:59
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın sulh ceza hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı

"DOSTLARIMIZA YARDIM İÇİN BİRKAÇ MESAJ ATMIŞ OLABİLİRİM"

Cevat Kaya ifadesinde şunları söyledi: "Ben çok küçük yaşta çalışmaya başladım, yaklaşık 40 yıllık bir ticaret hayatım vardır. Bugüne kadar yüz kızartıcı bir suç işlemedim, kimseyi mağdur etmedim, ticaretlerimi son derece sağlıklı bir şekilde yaptım. Biz tekstil işi yapmaktayız. Aniden Cumartesi günü gözaltına alındım, bugün de huzurda bulunmaktayım. Bazı telefon mesajlarında ise, benim bir arkadaşımın sormak istediği parselde bir yerin nerede olduğunu merak etti. Ben de bunu öğrenmek için mesaj attım. Nevda benim eskiden beri tanıdığım mahalleden arkadaşımdır. Önceden alkol ithalatı yaparlardı. Firması vardı, ancak ismini hatırlamıyorum. Bu işi babasıyla beraber yapıyordu, daha sonra firma kapandı. Turan'ı ben tanımam. Ben Dilek Hanım'ın abisiyim, ancak belediyeden hiçbir şekilde menfaat sağlamadım, belediyede aracı olup iş bağlamadım. Ben dürüstüm, benim zaten halihazırda kendi işim vardır. Dostlarımıza yardım etmek için birkaç mesaj atmış olabilirim, hepsi budur. Merter'de kumaş sattığım firmanın ikinci bir firması vardır, et mamulleri satmaktadır. Bir alacağı vardı, bize 'para yok' diyorlar dedi. 'Sana olan kumaş borcuna karşılık sana temlik veririm' dedi. Ben de Tonguç Medya'dan bu konuda bana destek olmasını istedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum."

Dilek İmamoğlu\'nun ağabeyinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Dilek İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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