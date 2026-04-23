Cevdet Yılmaz\'dan \'23 Nisan\' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "23 Nisan 1920, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimizin kendi iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de aynı kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaktadır. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulan, Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclisimiz, hem demokrasimizin hem de geleceğimizin simgesidir. Bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde, milli iradeyi esas alan, demokratik kazanımlarımızı koruyan ve ülkemizi her alanda ileriye taşıyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fırtınalı bir küresel ortamda, istikrar içinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu adım adım inşa ediyor, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltiyor, bölgemizde ve dünyada barış ve adaleti savunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.