Cevdet Yılmaz'dan İzmir'deki Orman Yangınında Etkilenenlere Geçmiş Olsun Dileği

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'deki orman yangınından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de çıkan orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, yangının kontrol altına alınması için fedakarca mücadele eden tüm görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."