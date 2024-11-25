Cevdet Yılmaz'dan Malatya'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya Doğanşehir'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere, ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış ve gelen ihbarları yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.