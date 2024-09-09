Şehit Üsteğmen Ayar için başsağlığı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.