Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

14.03.2026 00:27
Yılmaz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla terörle mücadelede yeni bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bugün 40 yıllık terörle mücadele geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu çerçevede iç cepheyi kuvvetlendirme vurgusu ve Sayın Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları, açıklamaları yeni bir ortam oluşturdu Türkiye'de." dedi.

Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye projesine ilişkin soru üzerine Yılmaz, Türkiye'nin terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini, terörün sadece ekonomik olarak 2 trilyon dolardan fazla maliyet ürettiğini söyledi.

Yılmaz, "Bugün 40 yıllık terörle mücadele geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu çerçevede iç cepheyi kuvvetlendirme vurgusu ve Sayın Bahçeli'nin ezber bozan çıkışları, açıklamaları yeni bir ortam oluşturdu Türkiye'de." ifadelerini kullandı.

"Meclis'imizin ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha gördük"

Meclis bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Meclis'imizin ne kadar önemli bir kurum olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bütün görüşlerin ifade bulduğu bir zemin. Bir grup dışında bütün gruplarımızın iştirakiyle güzel bir uygulama ortaya çıktı. Meclis Başkanımız da orada çok güzel bir yönetim sergiledi. Partiler ortak bir rapor çıkarabildi. Bu ortak raporun çıkması demokratik siyaset açısından başlı başına bir kazanım." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin ateş çemberi olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Emperyal bir takım hevesler var ortada. Dolayısıyla burada etnik kimlikler, mezhepsel farklılıklar üzerinden bu bölgede yaşayan insanları birbiriyle uğraşır hale getirip kendi amaçlarını icra etmeye çalışan güçler var. Bunlara karşı bütün farklılıklarımıza da saygı duyarak, bunları demokratik bir ortamda zenginlik olarak görerek, bir arada yaşama kültürünü tahkim ederek, kardeşliğimizi tahkim ederek yolumuza devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye bu anlamda da çok kıymetli bir süreçtir."

"Terörsüz Türkiye ile huzuru kalıcı kılmak istiyoruz"

Terör nedeniyle uzun zamandır kullanılamayan potansiyelin "Terörsüz Türkiye" vesilesiyle harekete geçeceğini belirten Yılmaz, Terörsüz Türkiye ile huzuru kalıcı kılmak ve bölgeye yaymak istediklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak anlamına geldiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada büyük ekonomik ivmelenme görüyoruz. İnşallah Terörsüz Türkiye ile birlikte bu daha üst seviyeye çıkacak. Özellikle terörsüz bölgeyle bu daha da artacak. Komşularımızda da istikrar oldukça, Irak, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar bunlarla ekonomik ilişkilerimiz geliştikçe bu bütün Türkiye'nin ekonomisini daha yukarı bir seviyeye taşıyacak. Etrafımızda bu ateş çemberi söndüğünde, nispi bir istikrar ortamı oluştuğunda bölgenin ekonomik potansiyeli çok daha güçlü şekilde harekete geçecektir."

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına yönelik soruya ilişkin Yılmaz, ekonomik ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri aldıklarını vurguladı.

Bölgedeki güvensizliğin kaynağının İsrail olduğunu belirten Yılmaz, "İsrail'in sınırları belli değil. Sürekli yayılmacı bir tavır, başka ülkelerin egemenliğini, sınırını tanımama tutumu var." dedi.

Yılmaz, "İran'da rejim değişikliği olur mu?" yönündeki bir soruya ilişkin de, "Dışarıdan yapılan müdahaleler bir sonuç üretmiyor. Tam aksine Irak'ta olduğu gibi bunların istikrarsızlık ve maliyet ürettiğini gördük. Bir ülke değişecekse içeriden değişmeli. Kendi halkının talepleriyle, gayretiyle değişmeli. İran'a dışarıdan bu kadar yaptırım ve müdahale olmazsa belki bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Bu müdahaleler aslında bir yanda değişimi engelleyici bir etki yapıyor." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
