Cevdet Yılmaz Eskişehir\'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Bir dizi program için Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik Meydanı'nda düzenlenen törenle karşılandı. İlk olarak kendisine çiçek takdim eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, meydandaki askerler ile selamlaştı. İl protokol mensuplarıyla tokalaşan Yılmaz, Eskişehir Valiliği Şeref Defteri'ne imza attı. Toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, il protokolü eşliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ağırladı.

Yılmaz, saat 14.30'da Eskişehir Kalkınma Platformu Ekonomi İstişare Toplantısı'na katılacak.