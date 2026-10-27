Cevdet Yılmaz, fon iddialarını 'iftira' olarak niteledi ve vebal uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz, fon iddialarını 'iftira' olarak niteledi ve vebal uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz, fon iddialarını \'iftira\' olarak niteledi ve vebal uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon krizine ilişkin iddialarını dile getirerek Cevdet Yılmaz'a istifa sordu. Yılmaz ise Usta'ya 'İftira ediyorsunuz' diyerek iftira etmenin vebalini ömür boyu taşıyacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri esnasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın iddialarına, "İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere Komisyon Başkanı Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşen komisyonda, 2027 yılı bütçe teklifinin geneli ile 2025 yılı kesin hesap kanunu teklifi ve Sayıştay raporları ele alındı.

Toplantının başında partilerin TBMM Plan ve Bütçe sözcüleri söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ortaya çıkan fon krizine ilişkin, "Bu işin içerisinde herkes var. Bu işin içerisinde iktidar olarak söylüyorum, şahsi olarak söylemiyorum; muhtemelen en yakınınızdaki insanlar olmuş olmalı ki bunları açıklamıyorsunuz. Bir sorumluluk üstlenmeniz lazım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bu milleti siz yönelttiniz bu fonlara. Hiç mi sorumluluğunuz yok? Hiç istifayı düşünmüyor musunuz" diye konuştu. Usta'nın iddialarına ise Yılmaz, şu şekilde karşılık verdi:

"İftira ediyorsunuz. Bu mu sizin adaletiniz? Çamur at izi kalsın öyle mi? İftira etmenin vebali her zaman boynunuzda taşıyacağınız bir vebal olacak. Ömrünüz boyunca bunu taşıyacaksınız."

Bütçe görüşmeleri, tartışmanın ardından diğer milletvekillerinin konuşmalarıyla devam ediyor.

Kaynak: İHA
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuMilletvekiliErhan UstaİYİ PartiPolitikaEkonomiSamsunSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:10:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, fon iddialarını 'iftira' olarak niteledi ve vebal uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei