Cevdet Yılmaz KKTC'de İnşaat Alanını Ziyaret Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşası devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis yerleşkesini ziyaret etti.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Yılmaz, ardından işçilerle fotoğraf çektirdi.

Yılmaz'a ziyaretinde, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı KKTC'li bakanlar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.