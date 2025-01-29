Cevdet Yılmaz: KKTC'nin İki Devletli Çözüm Vizyonuna Tam Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cevdet Yılmaz: KKTC'nin İki Devletli Çözüm Vizyonuna Tam Destek

Cevdet Yılmaz: KKTC\'nin İki Devletli Çözüm Vizyonuna Tam Destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı toplantıda iki devletli çözüm vizyonuna destek verdiklerini açıkladı. Türkiye'nin KKTC ile iş birliği ve ekonomik kalkınma projelerine devam edeceğini vurguladı.

29.01.2025 21:22  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Çünkü bu vizyon, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve Ada'daki gerçeklikler üzerine inşa edilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin KKTC makamlarıyla yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu belirten Yılmaz, "KKTC'nin huzuru, refahı ve kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile az evvel gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde ikili ilişkilerin birçok veçhesini ele aldık. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gelişen işbirliği, 'İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları' çerçevesinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu kapsamda sağlanan desteklerle yürütülen projeler, Kıbrıs Türk halkının refahını artırmayı ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı hedeflemektedir" diye konuştu.

'KKTC'NİN MÜREFFEH GELECEĞİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uluslararası alanda çıkarılan tüm engellere rağmen KKTC'nin Türkiye'nin de desteğiyle kalkınmasını sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Türkiye ve KKTC makamları arasındaki iş birliği ne kadar kuvvetli olursa, KKTC'nin kalkınma hamlesi de o denli hızlı ve emin adımlarla ilerleyecektir. KKTC'nin kalkınma çabaları, milli davamızın bir parçasıdır. Milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine güç vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız, huzurlu, güvenli ve müreffeh geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs meselesine Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz. Bu da ancak Ada'daki gerçekleri temel alarak mümkün olabilir. Bu nedenle KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Çünkü bu vizyon, Kıbrıs meselesinde geçmiş başarısız tecrübelerden alınan dersler ve Ada'daki gerçeklikler üzerine inşa edilmiştir. Kıbrıs Adası'nda çözümün sadece KKTC'nin değil, tüm Ada'nın ve bölgenin kalkınmasına kayda değer katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: KKTC'nin İki Devletli Çözüm Vizyonuna Tam Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
20:53 Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 04:46:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: KKTC'nin İki Devletli Çözüm Vizyonuna Tam Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.