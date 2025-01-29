Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, inşaatı tamamlanma aşamasına gelen KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesini ziyaret etti.
Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile geldiği yerleşkede incelemelerde bulundu.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, yerleşkenin inşasında görevli çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarete AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve bazı KKTC'li bakanlar da eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Cevdet Yılmaz KKTC Yerleşkesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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