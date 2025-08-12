Cevdet Yılmaz: Terörden kurtulmuş bir Türkiye, prangalarından kurtulmuş bir Türkiye'dir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cevdet Yılmaz: Terörden kurtulmuş bir Türkiye, prangalarından kurtulmuş bir Türkiye'dir

Cevdet Yılmaz: Terörden kurtulmuş bir Türkiye, prangalarından kurtulmuş bir Türkiye\'dir
12.08.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında, çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya geldi. Yılmaz, ilk olarak AK Parti Konya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası parti binasında açıklamada bulunan Yılmaz, zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Dünyada ekonomik anlamda, siyasi anlamda belirsizliklerin son derece yükseldiği bir dönemdeyiz. Bölgemizde jeopolitik risklerin arttığı, çatışmaların yükseldiği bir dönemdeyiz. Afetler, özellikle depremler nedeniyle oluşan yaralarımızı sardığımız bir dönemdeyiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye, ekonomisiyle, sosyal politikalarıyla güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

'HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIYOR'

Yılmaz, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun hayati önem taşıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunu bu anlamda hayati bir önem taşıyor. Sadece Türkiye'nin, milletimizin huzuru için değil, tüm bölgemizin huzuru için çok çok kıymetli bir inisiyatif. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu konuda gayret eden tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vizyon, Türkiye vizyonu, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonu. Kardeşliğin ve huzurun yüzyılı vizyonu sadece Cumhur İttifakı'nın değil, milletimizin ortak hedefidir. 86 milyon vatandaşımızın ortak özlemi, beklentisi ve hayalidir. Bugün, bu büyük idealin adım adım gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahit oluyoruz. Allah'ın izniyle yürüdüğümüz bu istikamet, bizleri demokrasisiyle, ekonomisiyle çok daha güçlü bir Türkiye'ye taşıyacak. Terörden kurtulmuş bir Türkiye aynı zamanda prangalarından, yüklerinden kurtulmuş bir Türkiye'dir. Teröre doğrudan veya dolaylı olarak harcanan kaynaklar, bu ülkenin teknolojisine, altyapısına, insan kaynağına harcandığında, çok daha güçlü bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz: Terörden kurtulmuş bir Türkiye, prangalarından kurtulmuş bir Türkiye'dir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:29:49. #7.13#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz: Terörden kurtulmuş bir Türkiye, prangalarından kurtulmuş bir Türkiye'dir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.