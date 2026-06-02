Cevdet Yılmaz Türkmenistan’a Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cevdet Yılmaz Türkmenistan’a Gidiyor

02.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'da ekonomik temaslar ve toplantılara katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler arası Ekonomik Komisyon (HEK) toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Türkmenistan'a gidecek.

Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın başkent Aşkabat'da düzenlenecek Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci günü 4 Haziran'da, Türkmenistan Milli Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov ve Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüşecek Yılmaz, Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı'nı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, aynı gün, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile görüşecek, Türkmenistan-Türkiye 9'uncu Dönem HEK toplantısına ve imza törenine iştirak edecek.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkmenistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz Türkmenistan’a Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:26:08. #7.12#
SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz Türkmenistan’a Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.