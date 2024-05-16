Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız için hayırlı olsun."
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