Çevik Bir Meydanı'nın adının değişmesi için toplandılar - Son Dakika

İzmir'de pek çok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nın adının değiştirilmesi çağrısı yaptı. Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu, "İnsanlığa karşı suçlar, darbe ve işkence ile anılan kişilerin isimlerinin kamusal alanda yer almasını kabul edilemez olarak görüyoruz" dedi.

İzmir'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nın adının değiştirilmesi için imza topladı. Meydanda yapılan basın açıklamasında, "İnsanlığa karşı suçlar, darbe ve işkence ile anılan kişilerin isimlerinin kamusal alanda yer almasını kabul edilemez olarak görüyoruz. Bunların arasında Çevik Bir de yer almaktadır. Buca'nın önemli meydanlarında birinin adı Çevik Bir Meydanı'dır" denilerek İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çevik Bir Meydanı'nın adını değiştirmesi talebinde bulunuldu.

"Bu coğrafya barış ve demokrasi ile anılmalı"

Basın açıklamasını yapan aynı zamanda Konak Kent Konseyi Başkanı Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu, "Çevik Bir adı, 12 Mart döneminde işkence ile anılmıştır. Çevik Bir, 12 Eylül döneminde Genelkurmay Başkanı Kenan Evrenin özel kalem müdürü idi. Evren Cumhurbaşkanı olduğunda başyaveri oldu. Tüm darbe dönemlerinde görev üstlenmiş, işkencelere katılmış bir kişinin İzmir'de önemli meydanlardan birinin adını taşımaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu coğrafya artık barış ve demokrasi ile anılmalıdır. Bu nedenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevik Bir Meydanının adını değiştirmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR