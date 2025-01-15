Cevizoğlu, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Politika

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cevizoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı fotoğrafına oy veren Cevizoğlu, "Haber" kategorisinde İsrail'in arkasında büyük yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde cadde ve sokakların tanınmaz hale gelişini gösteren Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" isimli fotoğrafını seçti.

Spor kategorisinde Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" fotoğrafını oylayan Cevizoğlu, "Doğal Yaşam" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Sis altında" adlı fotoğrafına oy verdi.

Hulki Cevizoğlu, oylamada "kartpostal gibi" fotoğrafların bulunduğunu dile getirdi.

Ali Jadallah'ın, Gazze'de çektiği fotoğraf için "romanlardan çıkmış gibi" nitelendirmesinde bulunan Cevizoğlu, "İsrail'in soykırım ve katliama yönelik bombardımanında binaların çökmesi, arada at arabasıyla gidenler, yürüyen birkaç kişi; hayatın bütün güçlüklere, bombardımana rağmen ayakta kaldığını ifade eden çok acı ama fotoğraf sanatı ve haber fotoğrafçılığı açısından müthiş, hafızalara kazınan bir görüntü. Yıllar sonra o fotoğrafa bakınca, bugünkü mezalim hatırlanacaktır." diye konuştu.

AA'nın "Yılın Kareleri"nde yer alan fotoğraflar için "duvar takvimi olabilecek kadar başarılı" ifadesini kullanan Cevizoğlu, yarışmayı düzenleyenlere ve zor koşullar altında olağanüstü başarı gösteren foto muhabirlerine teşekkür etti.