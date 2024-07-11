Çevre Bakanı Murat Kurum: Adıyaman'ı kalkındırmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Politika

Çevre Bakanı Murat Kurum: Adıyaman'ı kalkındırmaya devam edeceğiz

Çevre Bakanı Murat Kurum: Adıyaman\'ı kalkındırmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen afet koordinasyon toplantısında, Adıyaman'ı her yönüyle kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi. Kurum, deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

11.07.2024 23:16  Güncelleme: 23:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen afet koordinasyon toplantısında, "Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Deprem bölgesine yönelik ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman Valiliğinde düzenlenen afet koordinasyon toplantısında 6 Şubat 2023 tarihinden bu yana deprem bölgesine yönelik inşa ve ihya çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bakan Kurum, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bakanlık bürokratlarıyla afet koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Bakan Murat Kurum, toplantıda, depremin ardından şehrin inşa ve ihya çalışmalarının yanı sıra, talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Valilik, belediye, STK'lar ve vatandaşların desteğiyle, afetten bu yana depremzedelerin yaralarını sarmak ve onları yeni yuvalarına kavuşturmak için önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Kurum, "Asrın felaketinden etkilenen Adıyaman'ımızı da her yönüyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman'ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız. Şehir merkezinde 4 bin 500 konut teslim edildi. Kırsalda, 39 bin 500 konutumuzun inşasına başladık. Bize düşen bu çalışmaları bir an önce bitirmek, eksik varsa tamamlamaktır. Şehrimizin, tarihi ve sosyal yapılarını ayağa kaldıracak, inşallah Adıyaman'ımızı, 2025 yılında eski canlılığına kavuşturacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çevre Bakanı Murat Kurum: Adıyaman'ı kalkındırmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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