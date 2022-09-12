Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması

12.09.2022 21:36
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi tamamladık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplamda 2 fabrika, 92 iş yerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kurum, geçen yıl Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mağduriyet yaşayanlar için Bozkurt ve Abana ilçelerinde ayrı ayrı düzenlenen kura çekilişi törenlerine, video konferans yöntemiyle katıldı.

Abana ve Bozkurt'ta meydana gelen selde dükkanların, iş yerlerinin ve sanayi alanlarının büyük zarar gördüğünü anımsatan Kurum, küçük sanayi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi projelerini 1 Ekim 2021'de başlattıklarını belirtti.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, yer tesliminin ilk anından itibaren büyük ve hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Henüz bir yıl bile dolmadan 220 gün gibi çok kısa bir sürede Bozkurt ilçemizde 2 fabrika ile 52 iş yeri, Abana ilçemizde ise 40 iş yeri olmak üzere toplam 2 fabrika, 92 iş yerimizi tamamladık. Şimdi sıra bu sanayi sitelerimizin kura çekiminde ve tesliminde. Konutlarımızı da etap etap teslim edeceğiz. Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın'da afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sağlıklı ve güvenli 1196 konutumuzun ve köy evlerimizin inşası artık tamamlanıyor."

Kastamonu ve bölgesindeki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini de belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her daim sizlerin yanında olacağız. Sanayi sitemizin, iş yerlerimizin Bozkurt'a, Abana'ya, Kastamonu'ya, hak sahibi esnaf kardeşlerimize ve ailelerine bereketli kazançlar sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Kastamonu, Bozkurt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kastamonu'daki kura çekimine video konferansla katıldı Açıklaması - Son Dakika
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