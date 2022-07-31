Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız - Son Dakika
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Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız

31.07.2022 17:31
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki ay itibariyle, cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki ay itibariyle, cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız" dedi.

Bakan Kurum, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Pursaklar ilçesinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine katıldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ev sahipliğindeki programa, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Seğmenlerin gösterisiyle başlayan etkinlikte, Soma maden kazasında yaşamını yitiren 301 madenci anısında 70 bin fidan toprakla buluşturuldu.

'YEŞİL ALANLARIMIZIN MİKTARINI ARTIRIYORUZ'Türkiye'deki yeşil alanları artırmak için önemli bir mücadele verdiklerine değinen Bakan Murat Kurum, "Biz bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten çok önemli bir mücadele veriyoruz. Türkiyemizin hemen hemen her yerinde yeşil alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyoruz. Dikmiş olduğumuz fidanlarla koruma alanlarının sayısını ve miktarını artırmakla birlikte Avrupa'da 1'inci, dünyada 2'nci ülke konumundayız. Bu çok önemli bir duruştur. Çevreye ne kadar sevdalı bir lidere sahip olduğumuzu da aslında bu tablo net bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi. 'SOSYAL KONUT PROJESİNİ 81 İLİMİZDE BAŞLATIYORUZ'Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"İnşallah önümüzdeki ay itibariyle cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla, yüzde 50'sini yeşil alanlara terk ediyoruz. İçinde sosyal donatıları var, yeşil alanları var, camileri var, okulları var ve aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız. Aslında biz daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil; şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz.  Sosyal konutlarımız, bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir projedir bu. 20 yılda gidin bakın hiçbir ülke vatandaşına, milletine, dar gelirli vatandaşına 20 yılda 1 milyon 100 bin konut yapıp teslim edememiştir. Türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini işte bu 20 yıllık süreçte göstermiştir."


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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Cumhuriyet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay başlatacağız - Son Dakika

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