Ceyda Bölünmez Çankırı İftar Programında Gazetecilerle Buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kentte görev yapan basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Çankırı, bir otelde düzenlenen iftar programında, gazetecilerin ulvi bir görev yaptığını belirtti.

Bu yıl ramazan ayının oldukça bereketli ve yoğun geçtiğini aktaran Çankırı, İzmirlilerin Kadir Gecesini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bir basın mensubunun, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olacak mısınız" şeklindeki sorusuna Çankırı, şöyle cevap verdi:

"Bu, sahadaki vatandaşlardan karşılık bulan bir şey. Tabi ki bu kısmet ama biz Hamza Bey'le de çok güzel çok uyumlu bir seçim geçirdik. Ama tüm partimizde öyle bir şey yok. Görev verilirse alınır, bayrak da teslim edilir. Hangi arkadaşımız aday olursa olsun, biz onunla beraber çalışıp, burada AK Parti'nin yerelde bayrağını dikmek en önemli görevlerinden bir tanesi. O yüzden son güne kalmadan sürekli sahada sanki yarın seçim varmış gibi çalışacağız. 2029'da inşallah hepimiz göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber partimizle yapacağımız istişareler sonucunda Allah hayırlısını versin, bizim için kimse hayırlı o aday olsun."

Kentteki farklı partilerdeki belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği konusundaki iddialara da cevap veren Çankırı, "Transferlerle ilgili önümüzde hiçbir konu yok. İzmir ölçeğinde sürekli böyle söylentiler gündeme geliyor. Herkes büyük kulübe gelmek ister ama herkese izin çıkarmıyoruz." dedi.

Tüm belediye başkanlarına kapısının açık olduğunun vurgulayan Çankırı, "Sadece kadınlar değil bütün belediye başkanlarımız destek istediğinde yanlarında olurum. İzmir çok güzel bir şehir, üzerine koyduğumuz her taş fayda yaratacaktır. Ölçülü ve makul olduğu sürece hepsinin başımın üzerinde yeri var." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi gündemde olan 3 taşınmazla ilgili de konuşan Çankırı, "Vakıflar hiçbir zaman kar amacı gütmeden emanete sahip çıkıyor. Meslek Fabrikası Vakıflar'a geçince üniversitelerimiz eğitim-öğretim için kullanılacak. Bir sıkıntı görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.