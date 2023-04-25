Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.
Yeni bir fotoğrafını "Size güveniyorum emekçiler" notuyla paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: "Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık."
Son Dakika › Politika › Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler - Son Dakika