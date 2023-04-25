Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler - Son Dakika
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Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler

25.04.2023 11:21

Edirne Cezaevi'nde tutuklu halde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Size güveniyorum emekçiler" notuyla yeni bir fotoğrafını paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "Haydi emekçi kardeşim. Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık" diye konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, uzun süredir paylaşımlarıyla partisi HDP dahil muhalefete seçimlere dair öneri ve eleştirilerde bulunuyor.

"LÜTFEN OYUNU DEĞİŞİM İÇİN KULLAN Kİ DEVRAN DÖNSÜN ARTIK"

Yeni bir fotoğrafını "Size güveniyorum emekçiler" notuyla paylaşan Demirtaş, şunları söyledi: "Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin. Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu devran dönsün artık."

Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler
Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Bay Kemal hadi video at. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler Selahattin Demirtaş cezaevinden yeni fotoğraf paylaştı: Size güveniyorum emekçiler TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşı ziyaret etti TİP Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşı ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezaevinden fotoğraf paylaşan Selahattin Demirtaş: Size güveniyorum emekçiler - Son Dakika
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