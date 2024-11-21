Cezaevlerinde İhlaller Gidermeye Çalışıyoruz - Son Dakika
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Politika

Cezaevlerinde İhlaller Gidermeye Çalışıyoruz

DEM Parti vekilleri, cezaevlerinde hijyen ve sağlık sorunlarına dikkat çekti, iyileştirme talep etti.

21.11.2024 13:17
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DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını savunarak, bunları gidermek için mücadele ettiklerini söyledi.

Aslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde hijyen ve temizlik sorunu olduğunu belirtti. Aslan, kötü koku, besin değeri düşük yemekler, temiz su sorunu, oda ve koridorların temizliğinin, cezaevlerinde temel meseleler olduğunu savunarak, hasta mahkumlara tedavilerine uygun yemek verilmediğini ifade etti.

Bazı cezaevlerinde yemek ve temiz su sorunu nedeniyle ishal vakalarının yaşandığını söyleyen Aslan, mahkumların bunlara ulaşmasının temel hak olduğunu dile getirdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığının hastanelerde gereken denetimleri yapmadığını belirtti.

Kamu hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinin sayısının yetersiz olduğunu kaydeden Gergerlioğlu, "Özel hastanelere neden daha fazla yoğun bakım ünitesi verildi? Kamu hastanelerinde olması gereken yoğun bakımlar neden özel hastaneler aracılığıyla yapılıyor?" diye sordu.

Gergerlioğlu, "Sağlıkta çok büyük ihmaller var. Mecliste yenidoğan çetesi ile ilgili kurulan araştırma komisyonunda görevimizi yaparak bu ve buna benzer skandalları gidermek konusunda üstümüze düşeni yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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