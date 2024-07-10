Cezayir'in bağımsızlığının 62. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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Politika

Cezayir'in bağımsızlığının 62. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

Cezayir'in bağımsızlığının 62. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da düzenlenen resepsiyona, Türkiye'de yaşayan Cezayirliler yoğun katılım sağladı. Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, törende yaptığı konuşmada, bağımsızlık yıl dönümünün sembolik anlamına değinerek, yurtdışındaki Cezayirli göçmenlerin ülkelerindeki kalkınma projelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, gurbetçilerin yaklaşan başkanlık seçimlerine güçlü bir şekilde katılarak ulusal siyasi hayata yapıcı olarak katılmaları çağrısı yapıldı. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.

10.07.2024 05:15
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Cezayir'in bağımsızlığının 62. yıl dönümü vesilesiyle İstanbul'da resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Türkiye'de yaşayan Cezayirliler yoğun katılım sağladı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, törende yaptığı konuşmada, bağımsızlık yıl dönümünün, Cezayirliler için taşıdığı sembolik anlamlara değindi.

Belani, "Cezayir'in son dönemde tanık olduğu kalkınma ve reformların devamı olarak" yurtdışındaki Cezayirli göçmenlerin ülkelerindeki kalkınma projelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Amar Belani ayrıca, gurbetçilerin, geçmiş nesillerin fedakarlıklarına layık güçlü ve birleşik bir devlet inşa etmek için yaklaşan başkanlık seçimlerine güçlü bir şekilde katılarak, ulusal siyasi hayata yapıcı olarak katılmaları çağrısı yaptı.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Cezayir, 5 Temmuz 1830'dan 5 Temmuz 1962'ye kadar 132 yıl Fransız sömürgesi altında kalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cezayir'in bağımsızlığının 62. yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

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