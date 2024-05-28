Cezayir, İsrail'in Refah saldırısı için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti - Son Dakika
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Politika

Cezayir, İsrail'in Refah saldırısı için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti

Cezayir, İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırı ile ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden acil bir toplantı talep etti. Toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacak ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü bölgedeki durumla ilgili bilgi verecek.

28.05.2024 03:42
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Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırı ile ilgili acil bir toplantı talep etti.

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği ve en az 45 kişinin ölümüne neden olan saldırıya tepkiler sürerken, Cezayir'den konuya ilişkin yeni hamle geldi. Cezayir, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in Refah saldırısı ile ilgili acil bir toplantı talep etti. BM kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarın TSİ 22.00'de gerçekleşmesi beklenen kapalı oturumda herhangi bir karar oylaması yapılmayacağı, toplantıda kapsamlı bir istişare yapılacağı öğrenildi. Ayrıca BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bölgedeki durumla ilgili bilgi vereceği belirtildi.

En az 45 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail'in Refah'taki bir çadır kampa düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 45 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in saldırısına dünyanın dört bir yanından tepki yağmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cezayir, İsrail'in Refah saldırısı için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti - Son Dakika
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