CHP 12 İl Başkanı Atadı - Son Dakika
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CHP 12 İl Başkanı Atadı

CHP 12 İl Başkanı Atadı
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CHP, 12 il için yeni il başkanları atadı. Ayrıca MYK toplantısında çeşitli konular ele alındı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon ve Zonguldak illerine il başkanlarının atandığını açıkladı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, MYK'nin gündeminde orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci, ülke ekonomisi ve parti iç meselelerini ele aldıklarını anlattı. Sarı, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yangınla mücadele eden işçilere ve gönüllülere teşekkür etti.

"CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız"

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili yasal çerçeve konusunu da değerlendirdiklerini belirten Sarı, "Henüz tasarı önümüze gelmediği için tasarının içeriğine ilişkin söyleyecek fazla bir sözümüz yok. Ancak biz süreci takip ettiğimizi ve bu sürecin geciktiğini tekrar kayıt altına almak istiyoruz. CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız. Bu konunun parlamento içinde şeffaf zeminlerde açık bir biçimde tartışılması gerektiğini ve bununla ilgili her türlü desteğin verileceğini de yine kayıt altına almak istiyoruz" diye konuştu.

12 İl için atama yapıldı

12 ilde il başkanlığı ataması yapıldığını açıklayan Sarı, bu atamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Amasya ili için Emin Kalyoncu arkadaşımızı il başkanı olarak değerlendirmiş bulunuyoruz. Artvin ili için Ahmet Özdemir. Balıkesir ili için yine önceki dönem milletvekillerimizden Fikret Şahin arkadaşımız bu sorumluluğu üstlenecek. Burdur için Recep Mutlucan, Giresun ili için Ahmet Nejat Karaibrahim Çorum ilinde Tuncay Yılmaz Kars için Muhammed Baran Karahan, Kastamonu için Uğur Alemdar, Kütahya ili için Nihat Sargın, Rize için Muhittin Bayrak Trabzon'da Mustafa Gültekin, Zonguldak'ta Olcay Can Böylece 12 ilde bir değerlendirme yapmış olduk. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer illere de değerlendirmelerimiz devam edecek ve biz önümüzdeki hafta sonu belki bir sonraki haftanın başı il başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Ağustos ayında da ilçelerle ilgili süreçler işleyecek."

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, Gürsel Tekin'in il başkanlığından alındığı iddialarına yönelik, "Bu konuyla ilgili bir tartışma, bir gündem MYK'da oldu. Ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

"CHP'nin içinde olup başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz"

Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke gibi PM'de yer alan isimlerin YDK'ye sevk edileceğine yönelik iddialara da yanıt veren Sarı, "Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir siyasal partinin içinde olup hem de başka bir siyasal partinin propagandasını yapamazsınız ya da o siyasal parti lehine çalışamazsınız. Bu her şeyden önce etik bir meseledir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla biz bu konuyu da gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap yapılması meselesi gerçekten son derece ironik"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon programında "Mahkeme kararıyla atanmış bir yönetimi pozitif ya da negatif yönde muhatap alacak değiliz" sözlerine ilişkin Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhatap yapılması meselesi gerçekten son derece ironik. Türkiye'nin bütün siyasal dönüşümlerinde yer alan bütün dünyanın gıptayla baktığı ve bütün dünyanın muhatap olduğu bir partiyle, bu partinin içinden çıkan, bu partinin özgür ağırlığının bir parçası olan geçmişte ama şimdi bu partinin dışında siyaset yapan birinin hem de partinin yetkili organlarında ve kurullarında bulunan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik. Almayabilir. Kendisi böyle bir değerlendirme yapabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığı ortadadır, açık açıktır, son derece nettir."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Orman Yangınları, Partiler, Politika, Ekonomi, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP 12 İl Başkanı Atadı - Son Dakika

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