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MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu - Son Dakika
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MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu

8'i büyükşehir olmak üzere 209 belediye başkan adayını daha tanıtan CHP, Ankara Polatlı'da MHP'den yeniden aday gösterilmeyen mevcut Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı Polatlı Belediye Başkan adayı olarak belirledi.

MHP\'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP\'den aday oldu
27.01.2024 - 01:30,  Güncelleme: 01:35
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 8'i büyükşehir olmak üzere 209 belediye başkan adayını daha kamuoyuna tanıttı. Adayların belirlenmesi sürecinde ise sürpriz bir isim listeye yansıdı. MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı oldu.

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA, CHP'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere az bir zaman kala aralarında büyükşehirlerin de olduğu 209 il ve ilçede belediye başkan adaylarını belirledi.

Kamuoyuna açıklanan listede Ankara'nın bazı ilçeleri de yer aldı. Listedeki bir isim dikkatlerden kaçmadı. CHP, MHP'nin yeniden aday göstermediği Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı CHP'nin Polatlı Belediye Başkan adayı olarak duyurdu.

MHP'li Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu

Ankara'da belirlenen ilçe adayları ise şu şekilde:

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

1968 senesinde Beypazarı'nda doğan Mürsel Yıldızkaya, Ankara Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığı görevini yerine getirdi. 2 dönem MHP Polatlı İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 ve 2019 seçimlerinde MHP'den Ankara Polatlı Belediye Başkanı seçildi. Mürsel Yıldızkaya, evli ve üç çocuk sahibidir.

YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: MHP'den aday gösterilmeyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP'den aday oldu - Son Dakika
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