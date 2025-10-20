CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti, Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti, Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti, Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi
20.10.2025 01:58  Güncelleme: 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Tek aday olan Özgür Çelik, 540 geçerli oyun 536'sını alarak tekrar İl Başkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) durdurma talebini reddederek planlandığı gibi yapılmasına karar verdiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi sonuçlandı. Tek aday olan Özgür Çelik oy çokluğuyla yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi, Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Gece saatlerine kadar süren oylama ve sayım sonucunda 540 geçerli oyun 536'sını alan ve İl Başkanlığı'na tek aday olarak giren Özgür Çelik İl Başkanı olarak seçildi.

Kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

Oy sayımı sonrası 540 geçerli oyun 536'sını alarak yeniden İl Başkanı seçilen Çelik, "Katılan, emek veren herkese teşekkür ederim. İl Kongremiz bir sonuç değil yepyeni bir başlangıçtır. Sizlere yeni bir başlangıç vadediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Hidayet Türkoğlu, Bayrampaşa, istanbul, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti, Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:46
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Avrupa’da kaçıncı olacağını tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 07:41:34. #7.11#
SON DAKİKA: CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Gerçekleşti, Özgür Çelik Yeniden İl Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.