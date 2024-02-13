CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Belediye Başkan Adayı Oldu

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman Belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

Adıyaman'a sahip çıkma zamanı olduğunu vurgulayarak Adıyaman Belediyesine başkan adaylığını açıklayan Tutdere, "2018 Yılından bu yana desteğinizle, verdiğiniz o kıymetli oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bu kutsal çatı altında Adıyaman'ın, sizin sesiniz oldum. Adıyaman'ımızın hakkını, hukukunu sonuna kadar savundum. Depremde, afette, en zor zamanda halkımın sesi oldum, halkımın yanında durdum, sizlerle birlikte oldum.

Şimdi yeni bir yola çıkıyoruz, bir yolun başlangıcındayız. 31 Mart seçimlerinde Adıyaman Belediye başkan adayı olarak huzurlarınızda olacağım. Kentimize sahip çıkma zamanı. Hepinizi bu mücadeleye davet ediyorum. Birlik beraberlik içerisinde mutlaka şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hepinizi seviyorum, hepinize güveniyorum. Şimdi Adıyaman zamanı, şimdi memlekete sahip çıkma zamanı" diye konuştu. - ADIYAMAN