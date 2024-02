CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere: Ben Adıyaman\'ın adayıyım

Politika

CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kendisinin partinin adayı olmadığını halkın ve Adıyaman'ın adayı olduğunu vurguladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek burada İHA Muhabirleri Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir ile bir araya gelen CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, basın mensuplarının sorun ve sıkıntılarını dinleyerek Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar içerisinde yer alacaklarını söyledi.

Partinin adayı olmadığını halkın ve Adıyaman'ın adayı olduğunu vurgulayan Tutdere, "Bizim adaylığımızın duyulmasıyla birlikte Adıyaman'da gerçekten muazzam bir heyecan oluştu, büyük bir sevgi var. Ben Adıyaman'ın her köşesinde şahsıma yönelik bu sevginin bu ilginin 31 Mart seçimlerinde de sandıklardan zaferle sonuçlanacağına inanıyorum. Ben iki dönemdir milletvekiliyim ve her zaman Adıyaman'ın sesi oldum. 31 Mart seçimleri yaklaştığında Adıyaman'ın içinde bulunduğu durumu, halkımızın içinde bulunduğu mağduriyeti görünce kendi kendime bu dönem sorumluluk alma dönemidir, fedakarlık yapma dönemidir Adıyaman'da belediyecilik yapma adına bu halkı hizmetle buluşturmak adına sahaya çıkma günüdür diye karar verdim. Böyle zor bir zamanda halkımı yalnız bırakamam, onları enkazlar ile baş başa bırakamam dedim ve merkezimizde bizlere bu görevi verdi. Bugün basın emekçileriyle bir araya geliyoruz. Adıyaman'a dair hedeflerimizi, nasıl bir kent istediğimizi ve bu sorunları nasıl çözeceğimizi de önümüzdeki günlerde projelerimizi de halkımıza ilan edeceğiz. Adıyamanlı hemşehrilerimizin bize ilgisi oldukça güzel, Adıyaman'a yeniden bir umut geldi. İnşallah 31 Martta Adıyaman kendi geleceğine sahip çıkacak. Ben bir partinin adayı değilim Tutdere Adıyaman halkının vicdanıdır, Adıyaman halkının adayıdır. Adıyamanlı bütün hemşehrilerimin görüşü, fikri ne olursa olsun Adıyaman'a, Tutdere'ye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu ortamda Tutdere'ye sahip çıkmak kentine sahip çıkmaktır, geleceğine sahip çıkmaktır. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde biz bu zor dönemi de atlatacağız. ve şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Bizler listemizi de dün seçim kuruluna teslim ettik. Bütün hemşehrilerimizden listemizi incelemelerini rica ediyorum. Çok iyi bir ekip oluşturduk. Sadece Tutdere değil, Tutdere'nin ekibi de meclisi de Adıyaman'ı ayağa kaldıracak bilgiye, donanıma ve birikime sahiptir. Bizim listemizde bütün dengeler var. Özellikle yıkılmış bir kentin belediye başkan adayı olduğum için daha çok teknik personellerden oluşan, teknik bilgiye sahip olan bu konularda gerçekten donanımlı olan insanlarımızı da meclise kattık. Ev kadınlarını da listemize dahil ettik. Her meslekten listemizde yer alanlar var. Listemizde Adıyaman'ın bütün renkleri var" diye konuştu. - ADIYAMAN