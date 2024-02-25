CHP Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında Osman Özçelik Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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Politika

CHP Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında Osman Özçelik Berat Kandili'ni kutladı

CHP Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi\'nin açılışında Osman Özçelik Berat Kandili\'ni kutladı

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, katılımcıların Berat Kandili'ni kutladı.

25.02.2024 20:47  Güncelleme: 20:51
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CHP Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, konuşmasına başlamadan önce "Bismillahirrahmanirrahim" derken, katılımcıların Berat Kandili'ni de kutladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Alanya Belediye Başkan Adayı olan Osman Özçelik, seçim koordinasyon ofisinin açılışına katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Özçelik, sözlerine "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladı. Özçelik ardından, "Her şeyden önce Berat Kandilinizi mübarek bir gün olarak kutluyorum. Allah kabul etsin" diyerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in, partililerin ve vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Alanya Seçim Koordinasyon Ofisi'nin açılışında Osman Özçelik Berat Kandili'ni kutladı - Son Dakika
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