Kuşadası, Başkan Günel için tek yürek oldu

14.03.2026 09:24  Güncelleme: 09:25
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütü, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e destek vermek amacıyla bir araya geldi. Toplantı sonrası düzenlenen iftar yemeğinde birlik mesajları verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Örgütü, CHP Aydın Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında bir araya gelerek Başkan Günel'e dayanışma mesajı verdi. CHP heyeti daha sonra Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine katılıp, vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alınmasına karşı tek yürek oldu. Bu kapsamda, CHP Aydın İl Örgütü, CHP Aydın Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, Başkan Ömer Günel'e destek olmak için CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından CHP'li yöneticiler ve belediye başkanları Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katıldı. CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz vatandaşlara hayırlı iftarlar dileyip, süreçle ilgili bilgi verdi. Duaların edilmesinin ardından da hep birlikte oruçlar açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
