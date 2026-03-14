Kuşadası, Başkan Günel için tek yürek oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul'da gözaltına alınmasına karşı tek yürek oldu. Bu kapsamda, CHP Aydın İl Örgütü, CHP Aydın Milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri, Başkan Ömer Günel'e destek olmak için CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından CHP'li yöneticiler ve belediye başkanları Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katıldı. CHP Aydın İl Örgütü Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz vatandaşlara hayırlı iftarlar dileyip, süreçle ilgili bilgi verdi. Duaların edilmesinin ardından da hep birlikte oruçlar açıldı. - AYDIN