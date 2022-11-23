Aman Erdoğan görmesin! Rozetini bizzat taktığı eski CHP'linin profilinde unuttuğu fotoğraf olay oldu

İYİ Partili Kürşat Engin Özcan'la birlikte muhalefet saflarında iken AKP'ye katılan bir başka isim de CHP'li Mustafa Ertekin oldu. Ertekin bugünkü Grup Toplantısı'nda resmen AK Partili oldu.

ROZETLERİ BİZZAT CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

Kürsüden AK Parti'ye geçişi resmi olarak duyurulan Mustafa Ertekin ve Kürşan Engin'e AK Parti Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Kürşat Engin daha sonra AK Parti'ye katılımı ile ilgili "Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik çağrısına icabet etmemek olmazdı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız" açıklamasında bulundu.

"128 MİLYAR NEREDE?" FOTOĞRAFINI KALDIRMADI

Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrası Mustafa Ertekin'in Facebook hesabında kullandığı profil fotoğrafı gündem oldu.Ertekin'in yaptığı paylaşımlarla güncel olarak kullandığı belli olan hesabında, CHP'nin bir dönem yoğun olarak kullandığı "128 milyar dolar nerede?" eleştirisi yapılan fotoğrafı kaldırmadığı görüldü.



İşte fotoğraf: