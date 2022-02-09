Üye Girişi
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki - Son Dakika

CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki

09.02.2022 17:11
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki

Aydın'da CHP İl Teşkilatı, elektrik zammına tepki gösterdi.

Aydın'da CHP İl Teşkilatı, elektrik zammına tepki gösterdi.

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan CHP İl Teşkilatı, elektrik zammına tepki gösterdi. İl Başkanı Ali Çankır, "Elektrikte kademeli zamların mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır' diye defalarca uyarılarda bulunduklarını belirten Çankır, "Defalarca 'Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır' diye uyardık. Ama değişen hiçbir şey olmadı" diye konuştu.

"Dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır"

"4 kişilik bir ailenin 230 kilovat/saat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak" diye devam eden Ali Çankır, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz, elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır" dedi.

Elektrik ve doğalgazdaki zamların geri çekilmesini, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmesini ve oluşan farkların geri ödenmesini isteyen Başkan Çankır, "KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır" ifadelerini kullandı. - AYDIN

CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki
CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Aralık, Aydın, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:01 Yaşlı kadın, oğlu ile birlikte yaşadığı evin bahçesinde ölü bulundu
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Aydın İl Teşkilatından elektrik zammına tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement