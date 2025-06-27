CHP Başkanı Özgür Özel'in Hastane Yorumuna Yanıt - Son Dakika
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Politika

CHP Başkanı Özgür Özel'in Hastane Yorumuna Yanıt

CHP Başkanı Özgür Özel\'in Hastane Yorumuna Yanıt
27.06.2025 10:11
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Özgür Özel, Ergene Devlet Hastanesi için 'çukur ve tabela' derken, AK Parti'den video yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ergene Devlet Hastanesi hakkında sarf ettiği "5 yıldır bir çukur ve tabela var" sözleri gündem oluşturdu. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, inşaatın yüzde 70'inin tamamlandığını belirterek sosyal medya üzerinden hastanenin görüntüsünü paylaşarak Özel'i tiye aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz pazar günü Süleymanpaşa ilçesinde düzenlediği mitingde, Ergene Devlet Hastanesi için, "Ergene Devlet Hastanesi yerinde tam 5 senedir bir çukur ve bir tabela var. Tekirdağ'ın tek istediği yatırım"

ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu sözlerine AK Parti cephesinden görüntülü yanıt geldi.

Diktaş'tan hastanenin son haliyle video yanıtı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan Ergene Devlet Hastanesi'nin son halini gösteren videoyu paylaşarak, videonun altına şu notu düştü: "Ergene Devlet Hastanesinin yerinde 5 senedir 1 çukur ve 1 tabela varmışşş...

çukur denilen yerde Tekirdağ'ımıza, Ergene'mize, milletimize yakışır, inşası süratle devam eden Ergene Devlet Hastanesi yer alırken, tabelada ise 'Yaparsa AK Parti yapar' yazıyor..."

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"Sözlerine inanamadık, görüntüleri izledik"

Milletvekili Gökhan Diktaş daha sonra bir açıklama da yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'a yapmış olduğu ziyarette topluluğa hitap ederken Ergene Devlet Hastanesi olması gereken yerde bir çukur bir de tabela olduğunu söyledi. Bu söylediğine biz de başta inanamadık ama görüntüleri izlediğimizde meydanlarda böyle söylediğini gördük. Ergene Devlet Hastanemiz şu an bulunduğu yerde. Allah'ın izniyle yüzde 70 seviyelerinde bitmeye yakın bir hale gelmiş bulunmakta. Ergene Devlet Hastanemizi Ergenemize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, böyle bir konunun nasıl söylendiğine biz de akıl erdiremedik. Ergene Devlet Hastanemiz bu bölgede Çorlu Devlet Hastanesi'nin yükünü hafifletecek. Bölgeye değer katacak, orada vatandaşlarımıza büyük hizmet verecek önemli bir hastane."

"Burası küçük bir poliklinik değil"

Diktaş açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bir yanlışı daha düzeltmek istiyorum. Ergene Devlet Hastanesi'ne 50 yataklı ufak bir poliklinik diye benzetenler var. Ergene Devlet Hastanemiz öncelikle 50 odalı 100 yatak kapasitesine çıkma bir hastane olarak planlandı. İnşallah inşaat da hızlı bir şekilde devam eder. 2026'da vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı ümit ediyoruz. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz ama başkaları bunları görmezden gelmeye çalışıyor. Biz çalışmalarımızı devam edeceğiz, vatandaşımızın derdine dertleneceğiz. Sağlık alanında yapmış olduğumuz reformları Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bölgemizde de günden güne arttırarak devam edeceğiz."

"Metni yazanlar Tekirdağ'dan bihaber"

Diktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığımıza, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ergenemize güzel bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim icraatlarımızın yetiştiği yere başkalarının hayalleri bile yetişemediğini görüyoruz. Onların da doğru söyleyemediklerini görüyoruz. Tabii ben burada Özgür Özel'i de çok da suçlamak istemiyorum. Önüne konan bir metni okudu. O metni yazan arkadaşların Tekirdağ'ın ne kadar bihaber olduklarını da buradan görmemiz lazım." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Başkanı Özgür Özel'in Hastane Yorumuna Yanıt - Son Dakika

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