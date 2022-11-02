Başörtüsü ziyaretinin ardından CHP'den ilk açıklama geldi: AK Parti'ye istedikleri anayasa değişikliğinin içinde olmayacağımızı söyledik - Son Dakika
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Başörtüsü ziyaretinin ardından CHP'den ilk açıklama geldi: AK Parti'ye istedikleri anayasa değişikliğinin içinde olmayacağımızı söyledik

02.11.2022 19:00

AK Parti heyetinin başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaretiyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "AK Parti'nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili partileri tek tek ziyaret etti. AK Parti'nin ilk durağı MHP oldu, ardından CHP'ye ziyaret gerçekleştirdi.

"BİLGİ AKTARIMI YAPTIK"

Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, CHP'ye anayasa değişikliği konusunda bilgi aktarımı yaptıklarını belirterek, "Kendilerinden bu hazırlık sürecini katkı sunmalarını istedik. Geçmişte Türkiye, idari uygulamalarla yaşamaması gerektiği süreçler yaşadı" diye konuştu.

CHP KAPILARI KAPATTI

Engin Altay ise yaptığı açıklamada anayasa değişikliği konusunda AK Parti'ye kapıları bir kez daha kapattı. Seçime 7 ay kalmışken anayasa değişikliği yapılmasının doğru olmadığını düşündüklerini kaydeden Altay, AK Parti'nin gerçekleştireceği çalışmaların içerisinde yer almayacaklarını söylediklerini vurguladı.

"ÇALIŞMANIN İÇİNDE OLMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

Altay, "Bu konu, Sayın Genel Başkanımızın 'kadına özgürlük, kamuda özgürlük' noktasında verdiği kanun teklifi sonrası gelişen bir konudur. Biz prensip olarak bu konunun mesele olmaktan çıktığını söyleyegeldik. CHP bakımından Anadolu'da karşılaştığımız eleştirilere karşı bu konuda dürüstlüğümüzü ortaya koymak için Genel Başkanımız teklifini bizlerin de imzasıyla verdi. Temel hakların referandum konusu halinde olmaması gerektiğini söyledik. Birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin seçime 7 ay kalmışken yapılması doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni anayasanın yeni parlamentonun işi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti'nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik. AK Parti'nin gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Anayasa değişikliği için ziyaret trafiği! AK Parti önce CHP sonra da HDP'ye gidecek Anayasa değişikliği için ziyaret trafiği! AK Parti önce CHP sonra da HDP'ye gidecek CHP başörtüsü teklifine kapıyı kapattı CHP başörtüsü teklifine kapıyı kapattı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Bozdağ, Engin Altay, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başörtüsü ziyaretinin ardından CHP'den ilk açıklama geldi: AK Parti'ye istedikleri anayasa değişikliğinin içinde olmayacağımızı söyledik - Son Dakika

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