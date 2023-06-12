60'a yakın belediye başkanı, değişim sürecini Kılıçdaroğlu ile görüşecek

28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması parti içinde birtakım dengelerin de değişmesine neden oldu.

KILIÇDAROĞLU İLE DEĞİŞİM SÜRECİNİ GÖRÜŞECEKLER

Seçim sonuçlarından memnun olmayan 60'a yakın belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

"GENEL BAŞKANIN BİZE HAK VERECEĞİNE EMİNİZ"

Belediye başkanlarının görüşmede, "Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK'de kalamaz" düşüncesini ileteceği ve "bayrak açma niyeti olmadığı" vurgulanıyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre başkanlar, "Görüşmeden ne çıkar" sorusuna da "Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz" diyor.

"BİZ DEĞİŞİMDEN YANAYIZ AMA SANCILI OLMAMALI"

Ziyarete katılacak başkanlardan biri, görüşmede neler söyleyeceğine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin "Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse 'İmamoğlu'nu destekliyoruz' ya da 'Desteklemiyoruz' demez. İstanbul'u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.