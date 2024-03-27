CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Madalinci Sokak Hayvanlarının Refahı İçin Protokole İmza Attı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Madalinci, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu'nca hazırlanan "Sokak Hayvanlarının Refahı İçin" protokolüne imza attı.
Başkan Adayı Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin İslamhaneleri Mahallesi'nde bulunan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinde, Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyeleri İnci Kutay, Efsa Verdön, Behçet Hak ve Avukat Oğul Günay ile bir araya geldi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Kent Konseyi üyeleri, bakım ve rehabilitasyon tesisin durumu, kapasitesi, eksikleri ve geliştirilmesi gereken yönlerine yönelik görüşlerini aktardı, iş birliğinin önemine dikkat çekti. Başkan Adayı Tamer Mandalinci ise STK'ların katılımı ve görüşlerini her konuda önemsediklerini aktararak, Bodrum'un geleceğine yönelik projelerde olduğu gibi patili dostlar için yapılacak her türlü çalışmada da ortak hareket edeceklerini ifade ederek sokak hayvanları için hazırladığı projeler hakkında bilgiler aktardı.
Mandalinci, 'hayvanların barınaklarının fazlalaştırılması ve şartlarının iyileştirilmesi, veterinerlik hizmetleri, kaçak üretme, dövüştürmeyle mücadele' gibi konulara ilişkin sokak hayvanlarının refahına yönelik hazırlanan protokole imza attı. - MUĞLA
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İsmet Yıldırım'ın katılımıyla Ümraniye'de miting gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Yıldırım, 'İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'u başıboş, çaresiz bıraktılar. Ayak oyunlarını iyi biliyorlar. Şimdi buradan ilan ediyorum. İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' dedi.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Adana'da partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını açıkladı. Erbakan, Adana'da yapılan bir iftar programında konuşma yaptı ve seçimlerde başarıya ulaşacaklarını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa halk buluşmasında konuştu. Aralarında, ’17 bakan geldi de İstanbul'a senin gibi bakan gelmedi’ dövizinin de bulunduğu yazıları tek tek okuyan İmamoğlu, siyasete atıldığı günden beri, güzel dil kullanma prensibinden vazgeçmediğinin altını çizdi. İmamoğlu, “Seçim gelince, bunların bir anda huyları değişiyor. Bunlar, ricada bulunmaya başlıyorlar. Hemen yumuşuyorlar seçimden seçime. Ama seçim bitti mi ne biliyorlarsa, onu yapıyorlar. Geçen sene genel seçimde ne dediler? Dediler ki, ‘Biz artık mülakat sistemini kaldıracağız.’ Kalktı mı? Kaldırmazlar. Ama seçim geçti mi, millete efelik yaparlar. Bunlar neden anlarlar biliyor musunuz? Bu anlayışa, bu sandıkta sağlam bir ders verirseniz, Gaziosmanpaşa'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, İstanbul'da sağlam bir sandık sesi çıkarsa, bunlar kendine gelir” dedi.
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