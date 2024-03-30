CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum beklediği gençliğe kavuşacak

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, mutlu çocukların, üreten gençlerin, sosyal hayata sımsıkıya bağlı güçlü kadınların olduğu, mutlu insanların yaşadığı bir Bodrum mottosuyla yola çıktığını bildiren Mandalinci, "1 Nisan'dan itibaren daha güzel bir Bodrum için var gücümüzle çalışacağız. Bodrum beklediği gençliğe kavuşacak" dedi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci'nin seçim çalışmaları kapsamında son mitingi Turgutreis Mahallesi'nde düzenledi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge, CHP Parti Meclisi üyesi Alkım Denizaslanı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Meydanını dolduran, Türk Bayrakları ve parti bayraklarıyla alanı renklendiren kalabalık, "Tamer Başkan" sloganlarıyla Tamer Mandalinci'yi karşıladı.

"Bodrum kararını vermiş, Tamer Mandalinci'yi başkan seçmiş" sözleriyle konuşmasına başlayan Tamer Mandalinci, mitingi kutlama alanına çeviren Bodrumlulara teşekkür etti, "Bodrum 1 Nisan'da bu kardeşlerini, Türkiye'nin en genç belediye başkanı yapacak. ve görüyorum ki 31 Mart akşamı Bodrum Belediye Meydanı'nda zafer kutlamasına hazır" dedi.

"Derdimiz koltuk değil"

Kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan vatanını, memleketini, vatandaşını her şeyin üstünde tutan, halkın huzuru, refahı için durmadan çalışıp faydalı işler üretmek istediğini dile getiren Tamer Mandalinci, "1 Nisan'dan itibaren daha güzel bir Bodrum için var gücümüzle çalışacağız. Beni başkalarının yönlendireceğini söyleyenler, işi kendinden bilenler çalışmalarımızla bu sözlerinden utanacaklar. Biz ne koltuk derdi ne makam derdi ne de ne oldum delisi olmayacağız. 30 yaşında siz hemşerilerime iş üretip sizlere hizmet etmek için adayım ve bu yüzden sizlerin desteğini istiyorum" diye konuştu.

"Alacaklar ödenecek"

Mutlu belediye personelinin Bodrumluları da mutlu edeceğini bu nedenle belediye çalışanlarının haklarını koruyacağını, adaletsizlikleri gidereceğini söyleyen Mandalinci, "Belediyemizin bütün çalışanları maaşlarını günü gününe alacak. Memurlarımıza da buradan, alacaklarını göreve gelir gelmez ödeyeceğim müjdesini veriyorum" ifadesini kullandı. Mandalinci, başta eşi ve ailesi olmak üzere kampanya döneminde destek sağlayan, çalışan partililer ve ekibe teşekkür etti.

Atatürk Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişi Norm Ender'in "Parla" marşı ile coşku ve duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra orkestrası ile sahneye çıkan Berkay alanı dolduran coşkulu kalabalıkla doyasıya eğlendi. Konserler sonunda Başkan Adayı Mandalinci sanatçılara plaket verdi. - MUĞLA