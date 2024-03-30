CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum beklediği gençliğe kavuşacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, mutlu çocukların, üreten gençlerin, sosyal hayata sımsıkıya bağlı güçlü kadınların olduğu, mutlu insanların yaşadığı bir Bodrum mottosuyla yola çıktığını bildiren Mandalinci, "1 Nisan'dan itibaren daha güzel bir Bodrum için var gücümüzle çalışacağız. Bodrum beklediği gençliğe kavuşacak" dedi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci'nin seçim çalışmaları kapsamında son mitingi Turgutreis Mahallesi'nde düzenledi. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen mitinge, CHP Parti Meclisi üyesi Alkım Denizaslanı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye meclis adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Meydanını dolduran, Türk Bayrakları ve parti bayraklarıyla alanı renklendiren kalabalık, "Tamer Başkan" sloganlarıyla Tamer Mandalinci'yi karşıladı.
"Bodrum kararını vermiş, Tamer Mandalinci'yi başkan seçmiş" sözleriyle konuşmasına başlayan Tamer Mandalinci, mitingi kutlama alanına çeviren Bodrumlulara teşekkür etti, "Bodrum 1 Nisan'da bu kardeşlerini, Türkiye'nin en genç belediye başkanı yapacak. ve görüyorum ki 31 Mart akşamı Bodrum Belediye Meydanı'nda zafer kutlamasına hazır" dedi.
"Derdimiz koltuk değil"
Kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan vatanını, memleketini, vatandaşını her şeyin üstünde tutan, halkın huzuru, refahı için durmadan çalışıp faydalı işler üretmek istediğini dile getiren Tamer Mandalinci, "1 Nisan'dan itibaren daha güzel bir Bodrum için var gücümüzle çalışacağız. Beni başkalarının yönlendireceğini söyleyenler, işi kendinden bilenler çalışmalarımızla bu sözlerinden utanacaklar. Biz ne koltuk derdi ne makam derdi ne de ne oldum delisi olmayacağız. 30 yaşında siz hemşerilerime iş üretip sizlere hizmet etmek için adayım ve bu yüzden sizlerin desteğini istiyorum" diye konuştu.
"Alacaklar ödenecek"
Mutlu belediye personelinin Bodrumluları da mutlu edeceğini bu nedenle belediye çalışanlarının haklarını koruyacağını, adaletsizlikleri gidereceğini söyleyen Mandalinci, "Belediyemizin bütün çalışanları maaşlarını günü gününe alacak. Memurlarımıza da buradan, alacaklarını göreve gelir gelmez ödeyeceğim müjdesini veriyorum" ifadesini kullandı. Mandalinci, başta eşi ve ailesi olmak üzere kampanya döneminde destek sağlayan, çalışan partililer ve ekibe teşekkür etti.
Atatürk Meydanı'nı dolduran yüzlerce kişi Norm Ender'in "Parla" marşı ile coşku ve duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra orkestrası ile sahneye çıkan Berkay alanı dolduran coşkulu kalabalıkla doyasıya eğlendi. Konserler sonunda Başkan Adayı Mandalinci sanatçılara plaket verdi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci: Bodrum beklediği gençliğe kavuşacak - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Iğdır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, terörle mücadeleye devam edeceklerini ve suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti. Sağlam, ayrıca Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, kentteki uyum ve huzurun önemine değindi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde gerçekleştirilen 'KALKAN-18' operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda 13 araç, 2 sahte pasaport, uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Türkiye'de yapılacak olan seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi. Yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve yayın organları seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapamayacak. YSK'nın seçimle ilgili haber ve tebliğleri ise 18.00 ila 21.00 saatleri arasında yayınlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören'de düzenlediği mitingde, seçim öncesi yapılan karalamalara tepki göstererek, Ankara'da farkın ne kadar olacağının tartışıldığını belirtti. Yavaş, ayrıca terörle ilişkilendirilen sahte afişlerin asıldığını ve İstiklal Marşı'ndan gurur duyduklarını vurguladı. Adayların eline, beline, diline sahip olmayan belediye başkanlarını sandığa gömeceklerini ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik önlemlerini aldı. Otobüsler, raylı sistem araçları ve yolcu gemileri seferlere erken başlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?