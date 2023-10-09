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CHP Bolu İl Başkanlığı binasında Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı - Son Dakika

CHP Bolu İl Başkanlığı binasında Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı

Son Güncelleme: 09.10.2023 16:02

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihracı sonrası yapılan itiraz başvurusunun reddedilmesi üzerine, CHP Bolu İl Başkanlığı binasında asılı olan fotoğrafı çöpe atıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın partiye geri dönüş kapılarının kapanmasının ardından CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı duvardan indirilerek çöpe atıldı.

26 TEMMUZ'DA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarihli toplantısında kesin çıkarma cezası verilerek ihraç edilmişti.

FOTOĞRAFINI DUVARDAN İNDİRİP ÇÖPE ATTILAR

Partiye geri dönüş kapıları kapanan Tanju Özcan'ın CHP Bolu İl Başkanlığı'ndaki fotoğrafı da duvardan indirildi. Bolu Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlkay Bayrak, duvardan indirdiği fotoğrafı parti binası önündeki çöpe attı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Bolu İl Başkanlığı binasında Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Bolu İl Başkanlığı binasında Tanju Özcan'ın fotoğrafı çöpe atıldı - Son Dakika
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