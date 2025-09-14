CHP Boyabat\'ta Kongre Gerçekleştirildi

CHP'nin Boyabat olağan kongresi gerçekleştirildi.

Boyabat 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede, tek listeyle seçime gidildi.

Üyelerin kullandığı 73 oyun tamamını alan mevcut başkan Hülya Fadime Çelik yeniden başkan seçildi.

Kongre sonunda konuşan Çelik, destekleri için partililere teşekkür etti.

Boyabat'ta partilerini daha da güçlendireceklerine inançlarının tam olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Görevde bulunduğumuz süre boyunca Boyabat'ın her köşesine dokunmaya gayret ettik. Makamda oturmak yerine halkımızın yanında olmak için çalıştık. Meydanlarda, mitinglerde sesimizi yükselttik, partimizin bayrağını dalgalandırdık. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kongreye CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve partililer katıldı.