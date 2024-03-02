CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bıçakçılar Çarşısı\'nın Değiştirileceğini Söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, meşhur Bursa bıçaklarının tanıtılıp, sunulacak bir yerin olmamasının üzücü olduğu ifade etti. Göreve geldiklerinde de Bıçakçılar Çarşısı'nın görüntüsünün değiştirilip, içinin doldurulacağını söyledi.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Bursa'nın tarihi çarşılarını gün boyu ziyaret etti. Bat pazarında kahvaltı ile başlayan program esnaf ziyareti ile devam etti. Kayhan Mahallesi'nde bulunan Bıçakçılar Çarşısı'na da uğrayan Bozbey, esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnafın, çarşı için söylediklerini dikkatle dinleyen Bozbey, çarşının mevcut durumumun bu olmaması gerektiğini vurguladı.
Esnafın, "Bıçakçılar çarşısı aktif halde çalıştırılmalıdır. Bursa'ya tanıtılmalıdır. Burası 1997 yılında yapıldı, içinde bıçakçı yok. Çarşıda 3 tane bıçakçı var. Dükkanlar bomboş, belediyenin burada 6-7 tane dükkanı var. Burada normalde imalat olmaması gerekiyor. Bu hanın en büyük sıkıntısı bomboş olmasıdır. Yarın belediye başkanı olursanız burayı göz ardı etmeyin" ifadelerine yanıt veren Bozbey, "Bu bina Bursa'nın mimarisine uygun olsaydı, içerisi ahşap bir şekilde dekor edilseydi, burası daha iyi tanıtılabilirdi. Belediye ait dükkanlar teşhir için verilebilirdi. Burası tarihi dokuda yapılsaydı, içinde 50-60 metrekare dükkanlar olsaydı, daha doğru olmaz mıydı? Sonra diyoruz ki; Bursa bıçakları Sen Bursa bıçaklarını sunacak, tanıtacak yerleri düzgün yapmazsan nasıl olacak? Biz göreve geldiğimizde hem binanın dışını hem içini esnafımızla birlikte değiştireceğiz. Bıçakçılar Çarşı'nı aktif hale getireceğiz" diye konuştu.
Bir başka vatandaşın da oylara sahip çıkılmasını istemesi üzerine Bozbey, sandıklara sahip çıkacakları ve her bir oyun çok değerli olduğunun altını çizdi. Bir başka vatandaş ise, "Bursa'yı depreme hazırlamalısınız. Halkın arasında olmalısın. Son olarak da Doğanbey TOKİ binalarına gereğini yapın. 100 yıla damga vurursunuz" dedi. - BURSA
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