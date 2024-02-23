CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Dikkaldırım Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Dikkaldırım Esnafını Ziyaret Etti

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Dikkaldırım Esnafını Ziyaret Etti

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları kapsamında Dikkaldırım esnafı ve pazarını ziyaret etti. Bozbey, vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi ve çözümlerini anlattı.

23.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları çerçevesinde Dikkaldırım esnafı ve pazarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahalle esnafını ve pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından teveccühü ile karşılan Bozbey, ayaküstü sohbet ederek sorunları dinledi. Çözümlerle yola çıktıklarını anlatan Bozbey, sandıklara sahip çıkılacağının da sözünü verdi.

İhtiyacı olanların yanında olacaklarını, esnafa sahip çıkacaklarını dile getiren Bozbey, Bursa'nın her mahallesinin sorunlarını bildiklerini ve çözümlerinin de kendilerinde olduğunu söyledi. Çocukların, kadınların, gençlerin, tüm Bursalıların gülümsemesi için yola çıktıklarını belirten Bozbey, öğrencilere burs desteğinin yanı sıra emekliye de ayda 2 bin lira vereceklerini anlattı.

Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Mustafa Özderya'yı da ziyaret eden Bozbey, program sonunda lokma dağıttı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Dikkaldırım Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Dikkaldırım Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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