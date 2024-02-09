CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey Mustafakemalpaşa\'da Ziyaretlerde Bulundu

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mustafakemalpaşa'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Başka yerlere akan muslukları kapatacağız. O muslukları çocuklara, gençlere, kadınlara hizmet olarak açacağız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem Mustafakemalpaşa'da bir dizi ziyaretler yaptı. Muhtar dernekleri ile başlayan program, pazarcı esnafı ziyareti ile devam etti. Ardından Mustafakemalpaşa'nın Yavelli, Doğancı, Ayaz ve Taşpınar köylerini ziyaret eden Bozbey, meşalelerle karşılandı. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisini gören Bozbey, Taşpınar Köyü'nde küçük bir miting düzenledi.
Nilüfer'de 20 yıllık yöneticilik yaptığını kaydeden Mustafa Bozbey, "20 yılda Nilüfer'in köyü olmamasına rağmen Taşpınar'a yaptıklarımızı dostlarımız bilirler. Taşpınar'ın nüfusu ve gençlerin, çocukların olması rağmen hizmetlerden ne kadar yoksun olduğunu da şahidiyiz. 2 bin nüfusa sahip mahallemiz, bu gün çocukların oynayacağı bir spor salonundan mahrum olabilir mi? Böyle bir haksızlığı yapanlara 31 Mart'ta gereken cevabı verecek misiniz? Bu çocukların oyun, spor alanları neden yapmadınız? Altyapı bitirilmiş değil" dedi.
Bu bölgede üretimin çok iyi olduğunu ifade eden Bozbey, "Önce çocukların gülümsemesini sağlamamız gerekiyor. Kültür binası, spor alanlarıyla çocuklar gülümseyecek, sonra büyükler gülümseyecek. Yapacağımız tesiste, kadınlarımız nişanlarını ya da bir tören olduğunda o binada yapacaklar. Bu sizin hakkınız. Yollar, altyapıyı da bitireceğiz. Mustafa Bozbey olarak sizlere söz veriyorum. Sizler beni tanırsınız. Biz söz verdik mi yaparız. Hem Taşpınar hem de civar köylerde insanlarımızın mutlu olması için çaba göstereceğiz. Büyükşehir'de başka yerlere akan muslukları kapatıp, gençlere, çocuklara, kadınlara hizmet olarak açacağız. O başka yeren akan musluklarda sizlerin hakkı var" diye konuştu. - BURSA
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