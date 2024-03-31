Politika

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey oyunu kullandı ve seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey 31 Mart Yerel Seçimleri dolayısıyla eşi Seden Bozbey ile birlikte sandık başına gitti. Ailesi ile birlikte Özlüce İlkokulu'na gelen Bozbey 1563 no'lu sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin ardından sandık görevlileriyle görüşen Bozbey, demokrasi ve barış vurgusu yaparak, "Ülkemizin her yerinde demokrasinin işlemesini ve demokratik olgunluk içerisinde bu seçimi geçirmeyi diliyorum. Özellikle huzurun, güvenliğin son derece önemli olduğu ve devletimizin bu konu üzerine hassasiyetle eğildiğini düşünüyoruz. Seçimlerin olgunluk içerisinde, barış ve huzur ortamında geçirilmesini diliyorum. Hiçbir yerde farklı görüntülerin olmaması en büyük dileğimiz. Sandığa ne yansıdıysa onun karşılığının oy pusulalarında ve ardından ıslak imzalı tutanaklarda olmasını diliyorum. İnanıyorum ki akşam saat 17.00'dan sonra bu demokratik olgunluğun ve sandıklarda, halkımızın hangi partiye oy atmışsa bunun karşılığının aynısını ıslak imzalı tutanaklarda görmeyi umuyoruz" dedi. - BURSA